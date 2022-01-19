ЦБ сообщил о рекордно низком уровне покупки валюты в конце 2021 года

В конце прошлого года граждане России продемонстрировали рекордно низкий уровень покупки иностранной валюты, что позволило стабилизировать валютный рынок. Как сообщается на сайте Банка России, в ноябре-декабре 2021 года клиенты купили валюту на общую сумму в $189 млн.

Такое поведение могло бы объясняться низким спросом на валюту из-за ограничений на зарубежные поездки, однако в 2020 года в аналогичной ситуации физические лица, напротив, приобрели рекордный объём иностранной валюты в конце года, — отметили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что хранить деньги в долларах и евро считает целесообразным наибольшее количество россиян (46 и 44% соответственно). При этом респонденты более старшего возраста больше доверяют рублю и меньше доллару. Больше всего сторонников хранения сбережений в долларах и евро наблюдается среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц. О том, что рубль является наиболее надёжной валютой для хранения сбережений, заявили лишь 23% россиян.

Ранее глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган посоветовал держать в долларах или евро сбережения, которые не планируется тратить в долгосрочном периоде. По его словам, альтернативой также могут послужить валюты «второго эшелона» — швейцарский франк и иена. При этом небольшую часть накоплений всё равно стоит держать в рублях, на случай, если они возникнет экстренная необходимость.