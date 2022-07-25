ЦБ собрался вновь начать печатать десятирублёвые купюры «Известия»: Центробанк намерен возобновить выпуск купюр номиналом 10 рублей

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К концу 2022 года в России может возобновиться выпуск купюр номиналом в десять рублей. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал заместитель председателя Банка России Сергей Белов. По его словам, ранее такие купюры находились в активном обращении, но их заменили на монеты в связи с быстрой изнашиваемостью.

Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%. Это показали замеры, которые мы проводили. Технология лакирования прошла обкатку, мы ей полностью доверяем и будем использовать в дальнейшей работе, — заявил Белов.

Он добавил также, что после подорожания металла в 2009 году выпуск десятирублёвой монеты стал затратным. Теперь увеличение службы банкнот такого номинала позволит добиться положительного экономического эффекта. По словам Белова, также обсуждается вопрос возобновления печати пятирублёвых купюр, выпуск которых прекратился в 1998 году.

Эти купюры до сих пор находятся в обращении, но встречаются чрезвычайно редко, — отметил представитель ЦБ.

При этом речи о полной замене металлических монет номиналом 5 и 10 рублей на бумажные купюры не идёт, заверил Белов. Они будут находиться в обращении одновременно.

Ранее глава Гознака Аркадий Трачук заявил, что новая купюра номиналом в сто рублей технически может полностью заменить старую сторублёвку за полтора-два года. Он также отметил, что назвать точные цифры в данном вопросе трудно.