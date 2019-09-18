https://static.news.ru/photo/a4b3ed9e-d9c9-11e9-92e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании к банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.

Как пишет газета « Коммерсант », свою позицию ЦБ объясняет статьёй 23 Гражданского кодекса, согласно которой ИП остаётся физлицом, а также статьёй 24, где поясняется, что индивидуальный предприниматель отвечает по обязательствам всем своим имуществом. Более того, регулятор также указал, что частный и предпринимательский капитал ИП, в том числе и банковские счета, пока не разграничены.

При этом регулятор пояснил, что банки при блокировке счетов должны учитывать ограничения законов на взыскания по задолженности.

Как писал News.ru, с июня 2019 года налоговые службы стали требовать от банков блокировать денежные средства на личных счетах ИП, которые имеют налоговую задолженность. Эксперты заявили, что это пошатнёт финансовое положение людей, а бизнесмены пожаловались на риски для легального бизнеса.

Выход из этой ситуации банкиры видят в разделении коммерческого капитала и личного. Законопроект, решающий эту проблему, уже готовят Минфин и ЦБ.