Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании к банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.
Как пишет газета «
При этом регулятор пояснил, что банки при блокировке счетов должны учитывать ограничения законов на взыскания по задолженности.
Как писал News.ru, с июня 2019 года налоговые службы стали требовать от банков блокировать денежные средства на личных счетах ИП, которые имеют налоговую задолженность. Эксперты заявили, что это пошатнёт финансовое положение людей, а бизнесмены пожаловались на риски для легального бизнеса.
Выход из этой ситуации банкиры видят в разделении коммерческого капитала и личного. Законопроект, решающий эту проблему, уже готовят Минфин и ЦБ.