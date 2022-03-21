ЦБ с 1 апреля установит обязательные резервные требования для банков

Банк России с 1 апреля 2022 года устанавливает обязательные резервные требования и коэффициенты для расчёта резервируемых обязательств кредитных организаций. Как сообщается на сайте регулятора, для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций нормативы обязательных резервов составят 2% по всем категориям обязательств.

Для банков с базовой лицензией нормативы составят 1% по обязательствам в рублях и 2% по обязательствам в иностранной валюте. Коэффициенты усреднения обязательных резервов будут оставлены без изменений.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о принятии дополнительных временных мер, призванных обеспечить финансовую стабильность в сфере валютного регулирования. В документе отмечается, что до 1 сентября обязательства по валютным вкладам в подсанкционных банках РФ могут исполняться в рублёвом эквиваленте.

Этим же документом запрещается до 31 декабря 2022 года осуществление операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе юридического лица — нерезидента без получения соответствующих разрешений Центробанка. Помимо этого, указ наделяет Центробанк полномочиями выдавать разрешение на выполнение резидентом — участником внешнеэкономической деятельности требований «о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединённых Штатов Америки».