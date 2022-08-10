ЦБ России сообщил о рекордном профиците платежного баланса в стране Профицит платежного баланса России вырос в 3,3 раза за год

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Профицит текущего счета платежного баланса Банка России за январь — июль 2022 года достиг $166,6 млрд, а торговли товарами и услугами — $192,4 млрд, что в 3,3 и 2,5 раза соответственно больше показателей 2021 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Банка России. По мнению экспертов, профицит мог быть вызван ростом отгрузки нефти и новым спадом импорта.

Аналитики полагают, что экспорт остается на высоких уровнях, так как большинство эмбарго еще не вступили в силу, а перенаправление экспорта в сторону дружественных торговых партнеров уже началось. По их мнению, дополнительные заработки РФ на подорожавших энергоресурсах по итогам года будут сопоставимы с объемом замороженных международных резервов. Другие эксперты отмечают, что на фоне снижения экспорта товаров, в том числе энергоносителей, Банк России просто пересмотрел данные за полугодие, тогда как рекордный профицит определяется дальнейшим снижением объема импорта из-за проблем с логистикой и оплатой сделок, а также некоторым сжатием спроса. Кроме того, в сентябре-октябре этого года возможно сокращение профицита балансов.

Ранее инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин назвал профицитность платежного баланса одним из условий крепости рубля наряду с высокими ценами на энергоносители и объемом их экспорта, сопоставимым с текущими. Против крепкой нацвалюты будет играть удешевление сырья и новая версия бюджетного правила, призванная поддержать экспортёров и наполнить бюджет. По его словам, усилия властей способны ослабить нацвалюту до 60–64,5 рубля за $1.