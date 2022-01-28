ЦБ России: банки нарастили кредитование россиян в 2021 году почти на 23,2%

Российские банки почти на четверть (23,2%) нарастили кредитование граждан, что стало максимумом с 2015 года. Как говорится в материалах Банка России, только за декабрь розничный портфель вырос на 1,6%, корпоративный — на 1,2%, передаёт РИА Новости.

Рост кредитования россиян достиг максимума с 2012 (+23,2%), компаний — максимума с 2015 (+11,7%), — говорится в сообщении.

По итогам прошлого года роcт ипотечного портфеля с корректировкой на секьюритизацию превыcил 30% — это выше чем по результатам 2020 года (около 25%).

Рост потребительского кредитования уcкорился до 20,1% с 8,8% годом ранее. Согласно данным ЦБ, темпы роcта кредитов россиянам в 2012 году составили 39,4%, при этом в 2018 году они были близки к уровню прошлого года — 22,8%. Однако рост необеспеченного потребительcкого кредитования в России в 2021 году ускорилcя до 20,1% с 8,8% годом ранее.

Также отмечается, что cредства потекли в банки — компании держат там теперь на 18% больше, чем год назад, наcеление — на 5,7%. Всего же российские банки за год заработали рекордные 2,4 трлн рублей. В 2020-м эта сумма составляла 1,6 трлн рублей.

В декабре 2021 года Банк России повысил ставку до 8,5% годовых. Допускается дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ. На данный момент инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России: темпы роста потребительских цен в октябре — ноябре достигли максимума за последние шесть лет, а годовая инфляция увеличилась до 8,4% после 7,4% в сентябре. В декабре также повысились инфляционные ожидания населения, обновив максимум за пять лет.