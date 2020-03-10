https://static.news.ru/photo/b1945528-62a2-11ea-adbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России принял решение о введении временных регуляторных послаблений для банков в связи с распространением коронавируса.

Согласно сообщению регулятора, планируется предоставить банкам возможность до 30 сентября текущего года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика из отраслей туризма и транспорта по ссудам, которые были реструктурированы из-за сокращения доходов заёмщика на фоне ситуации с COVID-19.

Также банки позволят не ухудшать оценки финансового положения таких заёмщиков для целей формирования резервов под потери, если их финансовое положение изменилось в связи с коронавирусом.

Помимо этого, будет введён пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к производителям лекарств и медтехники, и уменьшены до нуля надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым таким компаниям валютным кредитам.

Как писал NEWS.ru, ранее первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что коронавирус почти не влияет на экономику России. По её словам, Центробанк имеет необходимые инструменты для минимизации влияния коронавируса на экономику.