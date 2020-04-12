ЦБ РФ временно разрешил дистанционно открывать счета

Центробанк России обнародовал правила создания счетов во время самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Регулятор временно разрешил кредитным организациям предоставлять соответствующие услуги своим клиентам удалённо.
В документе,
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский ВВП в 2020-м может лишиться от 1,18% до 5,6%. Итоговые цифры зависят от мер господдержки, считают в Центре стратегических разработок (ЦСР).
Экономика РФ потеряет 5,6%, если Кремль не будет помогать населению и бизнесу, 4,58% — при дотациях в размере 300 млрд рублей, дефицит 1,18% ожидается при вливании в бюджет 1,4 трлн рублей.
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