ЦБ РФ временно разрешил дистанционно открывать счета

https://static.news.ru/photo/0ae1648c-7cb5-11ea-9e3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк России обнародовал правила создания счетов во время самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Регулятор временно разрешил кредитным организациям предоставлять соответствующие услуги своим клиентам удалённо.

В документе, опубликованном на официальном сайте ЦБ РФ, говорится только о реквизитах для социально значимых переводов: пенсий, стипендий, алиментов или платежей по ипотеке. Временные послабления действуют до 1 июля 2020 года. Негативное влияние пандемии COVID-19 испытывают 84% российских компаний, добавила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский ВВП в 2020-м может лишиться от 1,18% до 5,6%. Итоговые цифры зависят от мер господдержки, считают в Центре стратегических разработок (ЦСР).

Экономика РФ потеряет 5,6%, если Кремль не будет помогать населению и бизнесу, 4,58% — при дотациях в размере 300 млрд рублей, дефицит 1,18% ожидается при вливании в бюджет 1,4 трлн рублей.