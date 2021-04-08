ЦБ РФ согласился обсудить идею токенизированных рублей

https://static.news.ru/photo/9006360e-9859-11eb-a351-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЦБ РФ выступил категорически против стейблкоинов в качестве именно расчётного средства. Ведомство готово обсудить идею токенизированных безналичных рублей, если проект поддержат все участники рынка, рассказал зампред регулятора Алексей Заботкин во время онлайн-конференции 8 апреля. Он отметил, что единственный законный платёжный ресурс в РФ — это рубль.

Эксперт добавил, что стейблкоин является неким обязательством коммерческих организаций, своим честным словом гарантирующих, что стейблкоин конвертируем в национальную валюту или корзину национальных валют по заранее фиксированному курсу — один к одному, в случае с российским рублём. Заботкин считает, что подобные обязательства не являются абсолютными.

Абсолютной способностью обеспечить конвертируемость между всеми формами денег на самом деле обладает только ЦБ в силу того, что он обладает монополией на эмиссию национальных денег, в этих условиях стейблкоин является очень опасным инструментом, который может сильно подорвать и механизм денежно-кредитной политики, и создать риски финансовой стабильности, — отметил замглавы ЦБ РФ во время трансляции конференции на официальном канале Центробанка на сайте YouTube.

Заботкин подчеркнул, что требования рынка, сформулированные в виде стейблкоинов, можно удовлетворить с помощью токенизированных безналичных расчётов.

Накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призвала отказаться от государственного сдерживания цен на различные товары и предложила обсудить демпферный механизм сглаживания волатильности. Она также посоветовала подумать об альтернативных вариантах долгосрочных сбережений.

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