ЦБ РФ снизил курс доллара до 72,98 рубля

https://static.news.ru/photo/d597492a-4060-11eb-b9c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЦБ РФ установил на 18 декабря 2020 года официальный курс американского доллара на уровне 72,9781 рубля за единицу, что на 44,2 копейки ниже предыдущих показателей. Официальный курс евро также упал — на 3,42 копейки, до 89,2887 рубля.

Ключевая ставка по-прежнему держится на уровне 4,25% (с 27 июля 2020 года). Цель по инфляции — 4,0%, показатели за ноябрь составили 4,4%, говорится на официальном сайте регулятора. Кроме того, ЦБ РФ сообщил цены на драгоценные металлы: грамм золота оценивается в 4 393,73 рубля, серебро — 57,16 рубля за грамм, платина — 2 473,81 рубля, а также палладий — 5 507,07 рубля за 1 гр. Международные резервы РФ — $587,7 млрд по данным на 4 декабря.

Накануне ЦБ РФ предложил распространить период охлаждения, в течение которого граждане могут отказаться от лишней страховки любых услуг, оформленной вместе с кредитом. Жалобы на навязывание подобных продуктов составляют около 10% от всех обращений к регулятору, рассказали в пресс-службе ведомства, уточнив, что сейчас обсуждается текст поправок в закон о потребительских займах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 6 января 2021 года российские банки начнут подавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков в ЮMoney, QIWI Кошелёк, WebMoney и других. Банк России издал соответствующее указание, которое устанавливает порядок передачи такой информации. Требование распространяется на персонифицированные электронные кошельки с полной и упрощённой идентификацией клиента, открытые и закрытые после 1 апреля 2020 года.