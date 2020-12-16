ЦБ РФ снизил курс доллара до 72,98 рубля

ЦБ РФ установил на 18 декабря 2020 года официальный курс американского доллара на уровне 72,9781 рубля за единицу, что на 44,2 копейки ниже предыдущих показателей. Официальный курс евро также упал — на 3,42 копейки, до 89,2887 рубля.
Ключевая ставка по-прежнему держится на уровне 4,25% (с 27 июля 2020 года). Цель по инфляции — 4,0%, показатели за ноябрь составили 4,4%,
Накануне ЦБ РФ предложил распространить период охлаждения, в течение которого граждане могут отказаться от лишней страховки любых услуг, оформленной вместе с кредитом. Жалобы на навязывание подобных продуктов составляют около 10% от всех обращений к регулятору, рассказали в пресс-службе ведомства, уточнив, что сейчас обсуждается текст поправок в закон о потребительских займах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что с 6 января 2021 года российские банки начнут подавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков в ЮMoney, QIWI Кошелёк, WebMoney и других. Банк России издал соответствующее указание, которое устанавливает порядок передачи такой информации. Требование распространяется на персонифицированные электронные кошельки с полной и упрощённой идентификацией клиента, открытые и закрытые после 1 апреля 2020 года.