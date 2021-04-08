ЦБ РФ протестирует прототип цифрового рубля

https://static.news.ru/photo/b4722702-987a-11eb-bf08-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/sravneniyeprices

Банк России намерен в 2022 году протестировать прототип цифрового рубля, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

По её словам, распределить этапы реализации проекта планируется «очень аккуратно». Так, работа над прототипом будет вестись до конца текущего года. Комплексным тестированием Центробанк займётся совместно с участниками рынка.

Потому что новая форма денег требует осмысленности, требует пилотирования разных операций с использованием цифрового рубля, требует уверенности, что мы максимально разработали и используем все инструменты по безопасности, по управлению ликвидностью, по бесшовному переходу из безналичных рублей в цифровой и обратно, — подчеркнула Старобогатова.

Она уточнила, что разработка проектов необходимых изменений в законодательстве начнётся в январе будущего года, тестирование стартует в первом квартале, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Скоробогатова сообщила, что переводы в цифровых рублях от одного физлица другому должны быть бесплатными. Она пояснила, что может быть установлена комиссия, которая будет взиматься при оплате цифровыми рублями товаров и услуг.