ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты Банк России продлил до 9 сентября ограничения на снятие наличной валюты

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ЦБ еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты, а также запрет для банков взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов, сообщается на сайте регулятора. В Центробанке напомнили, что для россиян, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств, но не более $10 тысяч.

Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. <...> Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов, — говорится в сообщении.

В конце декабря ЦБ решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в системе быстрых платежей. Эта норма начнет работать с 1 апреля 2024 года. Граждане смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц без комиссии, а при переводе на счета других держателей карт лимит без комиссии составит 100 тысяч рублей.

В феврале заместитель главы регулятора Ольга Полякова рассказала, что Центробанк по-прежнему не рассматривает криптовалюты как средство платежа в России. По ее словам, Банк России видит риски в инвестировании в подобные активы.