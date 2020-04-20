ЦБ РФ продал валюту на 14,8 млрд рублей ради снижения волатильности

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Центробанк РФ продал на внутреннем рынке валюту на сумму 14,8 млрд рублей в рамках программы снижения волатильности. Ведомство с 10 марта 2020 года проводит подобные операции согласно механизмам бюджетного правила.

За этот период объём продажи валюты на внутреннем рынке достиг 324,9 млрд рублей, передаёт регулятор. Процесс продолжится до начала продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Центробанк не ожидает, что российская банковская система будет подвержена масштабному стрессу. Руководитель ведомства считает, что нет необходимости в докапитализации банков со стороны правительства.

Она подчеркнула, что была проведена большая работа по оздоровлению банковской системы. Финансовые организации подошли к нынешней ситуации с достаточным капиталом и ликвидностью. Набиуллина заявила, что ситуация с коронавирусом не скажется существенно на отзывах лицензий у банков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на открытии торгов Московской Биржи 20 апреля 2020 года курс доллара поднялся по отношению к рублю на 1,19%, до отметки в 74,87 рубля. Курс евро, в свою очередь, увеличился на 0,96%, до 81,15 рубля.