ЦБ РФ продал на внутреннем рынке валюту на 9,6 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/dbeaabf6-2002-11eb-8859-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России с расчётами 5 ноября продал на внутреннем рынке валюту на 9,6 млрд рублей.

Как отмечали в Минфине, объём продажи валюты по бюджетному правилу с 7 октября по 6 ноября достигнет 126,9 млрд рублей, ежедневно на эти цели планируется выделять сумму в эквиваленте 5,8 млрд рублей. Объём продажи валюты с 9 ноября по 4 декабря составит 50,1 млрд рублей, для чего каждый день будет выделяться сумма в эквиваленте 2,5 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, Банк России с 1 октября начнёт усиленную продажу валюты на внутреннем рынке для того, чтобы поддержать падающий рубль. На эти цели пойдут средства от сделки по продаже контрольного пакета Сбербанка правительству. По расчётам Центробанка, до конца года на внутреннем рынке для поддержания рубля должно быть продано валюты на 185 млрд рублей. Каждый день регулятор будет «бросать в топку» 2,9 млрд рублей дополнительно к 2,4–2,5 млрд рублей, которые ЦБ продаёт для Минфина по бюджетному правилу.