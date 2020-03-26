https://static.news.ru/photo/7bb02b4a-6f71-11ea-b907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк РФ рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года работать в режиме, аналогичном новогодним праздничным дням. При необходимости финансовые структуры должны составить список дежурных отделений, заявили представители ЦБ.

Банки обязаны в указанные даты обеспечить выдачу юридическим лицам средств для перечисления зарплаты сотрудникам, а также для других трат социальной направленности, говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор также рекомендовал банкам сохранить все дистанционные услуги, включая работу банкоматов и устройств самообслуживания, мобильного банка и онлайн-переводов.

В ЦБ РФ добавили, что международные резервы России по состоянию на 20 марта 2020 года составили $551,2 млрд. За последние семь дней потери составили $29,8 млрд (-5,1%). Показатели упали «под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки».

Регулятор также установил официальный курс евро на 27 марта. Он достиг отметки в 85,9648 рубля. Согласно данным ЦБ, курс доллара вырос на 92,95 копейки и составил 78,7223 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) поднялась на 1,3285 рубля — до 81,9814 рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что российский рубль немного ускорил падение по отношению к американскому доллару и евро во время торгов на МосБирже. На стоимость валюты РФ повлияло начало телеобращения главы РФ Владимира Путина в связи с эпидемией коронавируса нового типа (COVID-19).

К 26 марта COVID-19 заразились по всему миру свыше 472 тысяч человек, 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев инфекции. За последние сутки выявили 182 случая. Выписаны 38 пациентов. Скончались два человека.