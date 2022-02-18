ЦБ РФ представил законопроект о запрете обращения частной цифровой валюты

Центробанк России сообщил о создании законопроекта, содержащего основные положения по обращению частных цифровых валют на территории страны. Согласно пунктам документа, предоставленным ТАСС, он подразумевает запрет на выпуск частной цифровой валюты в РФ, владение ею банками и субъектами национальной платёжной системы и вводит за это штраф до 1 млн рублей. Проект был направлен в Министерство финансов.

Законопроект устанавливает запрет на организацию выпуска, выпуск, организацию обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке.

Под ограничение попадает и распространение информации о частных цифровых валютах. Под санкции могут попасть как юридические лица, нарушившие запрет, так и физические лица, способствующие потенциальному правонарушению.

В список организаций, которым запретят владение частными цифровыми валютами, войдут кредитные и некредитные финансовые организации.

Помимо этого, среди предложений Банка России фигурирует наделение ЦБ полномочиями по возбуждению административных дел против нарушивших закон компаний.

В конце января глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал Центробанк развивать и быстрее работать по направлению цифровых финансовых активов и развивать сферу цифровых валют в России.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина же признала, что их внедрение способно облегчить трансграничные платежи, что позитивно скажется на финансовом взаимодействии между странами.