ЦБ РФ: почти 84% компаний страдают от пандемии коронавируса

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Сделка по продаже правительству России акций Сбербанка не угрожает финансовой стабильности страны. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Никаких угроз финансовой стабильности, чтобы начинать валютные интервенции, мы сейчас не видим, — цитирует ТАСС главу Банка России. По её словам, регулятор располагает всем перечнем инструментов для обеспечения финансовой стабильности...