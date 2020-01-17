Отток частного капитала из РФ по итогам 2019 года снизился на 57,6% по сравнению с 2018-м. Показатель составил $26,7 млрд.
По итогам января-декабря 2018-го экономику страны «покинули» $63 млрд,
Экспорт товаров в 2019-м сократился на 5,69% — до $417,9 млрд. Импорт прибавил по сравнению с 2018-м 2,45% — до $254,8 млрд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что совокупный глобальный долг, согласно январскому отчёту Института международных финансов (IIF), достиг $253 трлн, или 322% глобального ВВП. Уровень долговой нагрузки США составил 327%, Японии — 540%, ЕС — 388%.
Долг КНР составляет 310% ВВП — один из самых высоких на развивающихся рынках. При этом Россия имеет лишь 90% ВВП, говорится в исследовании IIF. Эксперты объясняют, к чему могут привести долги крупнейших стран мира.
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