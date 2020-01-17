https://static.news.ru/photo/053616fe-393a-11ea-8dd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отток частного капитала из РФ по итогам 2019 года снизился на 57,6% по сравнению с 2018-м. Показатель составил $26,7 млрд.

По итогам января-декабря 2018-го экономику страны «покинули» $63 млрд, говорится в сообщении Центрального банка РФ.

Экспорт товаров в 2019-м сократился на 5,69% — до $417,9 млрд. Импорт прибавил по сравнению с 2018-м 2,45% — до $254,8 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что совокупный глобальный долг, согласно январскому отчёту Института международных финансов (IIF), достиг $253 трлн, или 322% глобального ВВП. Уровень долговой нагрузки США составил 327%, Японии — 540%, ЕС — 388%.

Долг КНР составляет 310% ВВП — один из самых высоких на развивающихся рынках. При этом Россия имеет лишь 90% ВВП, говорится в исследовании IIF. Эксперты объясняют, к чему могут привести долги крупнейших стран мира.