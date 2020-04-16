ЦБ РФ одобрил увеличение суммы покупки по карте без ввода пин-кода

https://static.news.ru/photo/63c99610-7f75-11ea-881d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России поддержал идею об удвоении максимальной суммы покупок по картам без ввода пин-кода в целях минимизации рисков заражения коронавирусом.

Инициатива принадлежит главе «Опоры России» Александру Калинину, который пояснил, что во время карантина россияне стали реже делать покупки, но тратят при этом больше. На сегодняшний день максимальная сумма операции по карте без ввода пин-кода составляет тысячу рублей, пишут «Известия».

Мы поддерживаем увеличение лимита операций без подтверждения их пин-кодом, но только с учётом систем риск-менеджмента, которые участники рынка определяют для себя, — заявили в Центробанке.

Отмечается, что при оплате на кассе при помощи умных устройств (телефонов, часов с поддержкой технологии NFC) ввод пин-кода не требуется.

Как писал NEWS.ru ранее, способность бумажных купюр переносить коронавирус подтолкнула ряд стран к ограничениям оборота наличных. Так, в Швеции и Норвегии доля безналичных транзакций достигла уже 90% от общего количества платежей. В России ЦБ выпустил рекомендацию об ограничении приёма и выдачи наличных в банкоматах.