ЦБ РФ объяснил, как европейцам платить за российский газ в рублях

Руководство Банка России определило режим банковских счетов типа «К» для расчётов за природный газ с зарубежными партнёрами, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть рублёвые счета в российских банках.

В сообщении поясняется, что уполномоченная организация открывает покупателям «К-счёт» в рублях и иностранной валюте. Средства в зарубежной валюте по контракту на транзит голубого топлива поступают на банковский счёт «К» в этой валюте.

Для продажи валюты средства покупателя по его поручению списываются с его валютного счёта «К», и происходит конвертация в соответствии с порядком, определённым указом президента России от 31 марта 2022 года.

После завершения процесса конвертации средства зачисляются на «К-счёт» уже в рублях. Списание средств в российской валюте с банковского счёта «К» в рублях происходит на счета российских поставщиков газа.

Иные списания и зачисления на банковские счета типа «К», такие как ошибочно направленные средства или оплата услуг уполномоченной кредитной организации, проводятся в соответствии со стандартными условиями работы банковского счета, — говорится в сообщении.

Ранее Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи. В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты в рублях поставок из России газа. Она считает подобный вариант расчёта по сделкам неприемлемым, поскольку при нём будут обойдены европейские санкции.

Большинство европейских лидеров также сочли идею платить за поставки в рублях нарушением действующих контрактов, где оплата в основном номинирована в евро и долларах. Европейские компании также беспокоит, что покупка рублей может вынудить их взаимодействовать с ЦБ РФ, который находится под санкциями ЕС и США. При этом некоторые страны, например, Венгрия, неоднократно подчёркивали, что не могут отказаться от российских энергоносителей.