ЦБ РФ обновил рекорд продажи валюты на внутреннем рынке

https://static.news.ru/photo/0bb45592-8609-11ea-8a20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк РФ установил новый рекорд продажи валюты на внутреннем рынке для снижения волатильности. Расчётами на 23 апреля 2020 года показатель составил 23 млрд рублей.

Предыдущая сумма равнялась 19,2 млрд рублей, говорится на сайте регулятора. ЦБ с 10 марта 2020-го проводит упреждающие продажи в рамках реализации бюджетного правила. Таким образом ведомство пытается повысить предсказуемость денежных властей в условиях обвала нефтяных котировок. За весь период финансовых операций сумма составила 398,7 млрд рублей.

В Центробанке добавили, что падение рубля, произошедшее в феврале–марте 2020 года, вызовет временное ускорение инфляции в РФ. Негативные явления могут начаться в ближайшие месяцы.

Нефть резко подешевела 9 марта 2020 года после отказа России продлить соглашение с ОПЕК. Саудовская Аравия ответила на российский демарш демпингом и рекордным наращиванием добычи, обрушив мировые цены.

В начале апреля страны ОПЕК+ договорились на два года сократить объём извлекаемых углеводородов, чтобы восстановить баланс на рынках. Но в конце месяца начался новый обвал котировок, связанный с заполнением существующих нефтехранилищ.

Как ранее писал NEWS.ru, в Кремле видели сообщения СМИ, что власти Соединённых Штатов начали расследования из-за подозрительных сделок с нефтяными фьючерсами, цель которых — выяснить, могли ли трейдеры заработать миллионы долларов, получив инсайдерскую информацию о подготовленном Россией проекте стратегии взаимодействия с ОПЕК+.