ЦБ РФ назвал необоснованными комиссии за переводы внутри банка

https://static.news.ru/photo/c8be44ea-b23c-11ea-a2e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк обратится в Госдуму с просьбой наделить регулятор полномочиями устанавливать предельный размер комиссии за переводы внутри кредитных организаций. Если меры одобрят, то они, в первую очередь, ударят по Сбербанку. В ЦБ РФ считают, что комиссии за перевод средств необоснованны.

Необходимость получения дополнительных прав для ЦБ РФ связана с тем, что отдельные игроки на рынке после отмены «банковского роуминга» ввели лимиты и дополнительные комиссии для жителей за переводы внутри своей сети, пишет РБК со ссылкой на документ ЦБ РФ.

Российские кредитные организации с 14 июня 2020 года прекратили взимать комиссии за межрегиональные внутрибанковские переводы. Закон о банковском роуминге был подписан в декабре 2019 года президентом России Владимиром Путиным и теперь вступил в действие.

В начале июня Сбербанк уже отменил комиссии за переводы внутри банка в одном регионе и между регионами на сумму до 50 тысяч рублей в месяц, при её превышении комиссия не может быть более тысячи рублей или 1%. Отмечается, что почти 90% клиентов банка переводят не более 50 тысяч в месяц, а для тех, кто обычно переводит больше, кредитная организация ввела систему подписок, используя которую, можно снизить размер комиссии при превышении лимита, передаёт «Российская газета».

Также в конце мая Сбербанк присоединил клиентов к системе быстрых платежей СБП, запущенной ЦБ РФ. Так, клиенты банка могут бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц в другие банки-участники СБП и наоборот, в том числе при использовании официального приложения кредитной организации для iOS и Android.

Центробанк с 1 мая установил предельную комиссию, которую могут взимать банки со своих клиентов при переводах в рамках Системы быстрых платежей (СБП): операции до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться бесплатно, комиссия с переводов выше этой суммы может составлять не более 0,5%, максимально 1500 рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Банк России видит пространство для дальнейшего снижения базовой процентной ставки. Об этом в рамках онлайн-конференции заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. По её словам, Центробанк рассмотрит возможность нового понижения ключевой ставки, если в России реализуется базовый макроэкономический сценарий.

Этот сценарий предполагает в числе прочего, что инфляция в стране не будет превышать 4%. Также в нём прописаны замедление роста мировой экономики и снижение цен на нефть.