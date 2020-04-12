ЦБ РФ может изменить список кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка

https://static.news.ru/photo/9b50407e-7cc4-11ea-978a-fa163e074e61_660.jpgФото: Александр Куров/NEWS.ru
Центральный банк допустил изменение перечня кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка к годовому собранию акционеров, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.
Надо, мне кажется, предоставить инвесторам обновить свои номинации выдвижения кандидатов в совет директоров или, если сменился состав акционеров и появились новые инвесторы, у которых достаточно голосов, чтобы выдвинуть кандидатов, дать им возможность тоже, — приводит его слова «Интерфакс».
Центробанк продал российскому правительству пакет акций Сбербанка. Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что ниже на 300 млрд рублей от изначальной стоимости.
По словам источника, знакомого с условиями сделки, снижение цены произошло из-за того, что за последние недели акционные предложения Сбербанка подешевели почти на 20%.
Правительство провело быстрое закрытие сделки в связи с задачей финансирования текущих расходов и нестабильной экономической ситуацией до конца 2020 года.
18 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о приобретении кабмином 52,3% обыкновенных акций Сбербанка у Центробанка. Согласно закону, уже принятому Госдумой и одобренному Советом Федерации, реализация ценных бумаг Сбербанка пройдёт по рыночным правилам и по средним ценам облигаций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих заключению первого договора купли-продажи. Сделка совершается за счёт ФНБ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сделка по продаже правительству РФ акций Сбербанка не угрожает финансовой стабильности страны. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.