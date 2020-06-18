ЦБ РФ хочет ввести запрет на инвестиции от физлиц при санации банков

https://static.news.ru/photo/679b7c06-b182-11ea-8fcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЦБ РФ планирует исключить возможность привлечения физических лиц в качестве инвесторов при санации банков с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Соответствующая норма содержится в проекте указания финансового регулятора, передаёт РИА Новости. В пояснительной записке к проекту говорится, что требование о запрете привлечения инвестиций во время санации не будет распространяться на тех физических лиц, которые были ранее «уже привлечены в качестве инвесторов».

Начальник аналитического отдела банка БКФ Максим Осадчий в беседе с агентством отметил, что практика инвестирования физлицами в описанных условиях является неоднозначной. Так, в конце 2015 года АСВ поменяло инвестора Рост-банка — Михаил Шишханов (племянник олигарха Михаила Гуцериева) сменил в этом качестве Бинбанк. Агентство указало в пресс-релизе, что Рост-банк станет частью Бинбанка до конца 2025 года.

В итоге на санацию отправился и сам Бинбанк, участник «московского кольца», а государство получило огромные убытки, — резюмировал Осадчий.

Как писал NEWS.ru, в марте президент России Владимир Путин прокомментировал претензии, которые обычно предъявляют к ЦБ в связи с санацией банков. По словам главы государства, оздоровление банковского сектора было необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков.