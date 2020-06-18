ЦБ РФ хочет ввести запрет на инвестиции от физлиц при санации банков

ЦБ РФ планирует исключить возможность привлечения физических лиц в качестве инвесторов при санации банков с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Соответствующая норма содержится в проекте указания финансового регулятора,
Начальник аналитического отдела банка БКФ Максим Осадчий в беседе с агентством отметил, что практика инвестирования физлицами в описанных условиях является неоднозначной. Так, в конце 2015 года АСВ поменяло инвестора Рост-банка — Михаил Шишханов (племянник олигарха Михаила Гуцериева) сменил в этом качестве Бинбанк. Агентство указало в пресс-релизе, что Рост-банк станет частью Бинбанка до конца 2025 года.
В итоге на санацию отправился и сам Бинбанк, участник «московского кольца», а государство получило огромные убытки, — резюмировал Осадчий.
Как писал NEWS.ru, в марте президент России Владимир Путин прокомментировал претензии, которые обычно предъявляют к ЦБ в связи с санацией банков. По словам главы государства, оздоровление банковского сектора было необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков.
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