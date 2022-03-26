ЦБ разрешил торговлю всеми российскими акциями на МосБирже 28 марта

Банк России 28 марта проведёт на МосБирже торги всеми российскими акциями, кроме коротких продаж. При этом торговый день будет укороченным, сообщается на сайте регулятора.

Банк России принял решение проводить торги на Московской Бирже 28 марта 2022 года в следующем режиме: <...> российскими акциями, российскими корпоративными облигациями и российскими региональными и муниципальными облигациями с 09:50 до 13:50 мск, а также в РПС (режиме переговорных сделок. — NEWS.ru) в период с 9:30 до 14:00 мск, — говорится в тексте.

Торги ОФЗ пройдут с 9:50 до 18:50 в режиме основных торгов, а также с 9:30 до 19:00 в режиме переговорных сделок / режиме переговорных сделок с ЦК. В это же время будут осуществляться торги иностранными акциями и облигациями в РПС.

В ЦБ добавили, что о режиме работы МосБиржи в последующие дни будет объявлено позднее.

Ранее сообщалось, что 24 марта на МосБирже прошли первые торги после месячного перерыва. Они завершилиcь подорожанием бумаг сырьевых компаний на фоне благоприятной внешней конъюнктуры - цена Brent поднялась в район $122 за баррель. Доллар подешевел на 1,71 рубля, до 96,03 рубля. К концу торгов индекс МоcБиржи прибавил 4,4%, до 2578,51 пункта, индекс РТС из-за мартовского ослабления рубля просел на 9%, до 852,64 пункта.