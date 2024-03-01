ЦБ решил задействовать два из четырех лимитов на выдачу ипотеки

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Центробанк планирует задействовать лишь два лимита на выдачу ипотеки при получении соответствующих полномочий, сообщил заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев. По его словам, речь идет об ограничениях на готовое жилье и на строящуюся недвижимость под залог договоров долевого участия. Всего будет введено четыре макропруденциальных лимита, передает «Интерфакс».

Четыре макропруденциальных лимита мы планируем иметь, но реально, если бы у нас сегодня были эти полномочия, мы задействовали бы только два. Первый касается лимитов на готовое жилье, а второй — на строящееся жилье под залог договоров долевого участия, — сообщил Румянцев.

Оставшиеся лимиты, по кредитам на индивидуальное жилищное строительство и прочим ссудам, в Центробанке рассматривают как запасные. По словам Румянцева, в этих сегментах нет больших рисков, которые опасны для финансовой стабильности.

Ранее Госдума приняла законопроект, позволяющий Центробанку ограничивать банкам выдачу ипотеки. Ожидается, что ЦБ получит новые полномочия с 1 июля 2024 года.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российский рынок первичного жилья перегрет, о чем свидетельствует рост ставок по ипотеке в среднем на 3,2% ежемесячно во второй половине 2023 года. По ее словам, для «охлаждения» ипотеки регулятор трижды повышал макронадбавки.