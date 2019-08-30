Банк России принял решение о реорганизации Волго-Окского коммерческого банка (Вокбанк) путём его присоединения к Московскому индустриальному банку (Минбанк), говорится в сообщении на сайте регулятора.
Ранее рассматривалась возможность реализации акций Вокбанка заинтересованным инвесторам, но обращений в Банк России не поступило, уточняет ЦБ.
Ранее News.ru писал, что Центробанк утвердил изменения в плане мер по предупреждению банкротства Московского индустриального банка и Вокбанка. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.