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Часть потерь из-за ЧП с некачественной нефтью из РФ в трубопроводе «Дружба» компенсирована, но вопрос возмещения убытков Мозырского НПЗ остаётся открытым, рассказал председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Мы находимся в постоянном диалоге с российской стороной о путях его (вопроса о компенсации убытков Мозырского НПЗ, — ред.) решения, — пояснил топ-менеджер. Он добавил, что Минск планирует до конца...