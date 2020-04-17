ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир из-за пандемии

ЦБ обратился к финансовым и кредитным организациям. Он порекомендовал не выселять должников из квартир из-за пандемии коронавируса. В организации предложили отложить эти процессы до 30 сентября 2020 года.
Банк России рекомендует <...> приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание, — говорится в пресс-релизе ЦБ.
Помимо этого, в организации порекомендовали не проводить очные встречи с должниками во время пандемии.Также было предложено упростить процедуру реструктуризации кредитов для физических лиц.
Ранее в ЦБ оценили влияние пандемии коронавируса на российскую экономику. По словам аналитиков, новый вирус косвенно затронул Россию и влияние оказалось минимальным, писал NEWS.ru.
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