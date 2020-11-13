ЦБ разъяснил, как россиян исключают из базы мошеннических переводов

https://static.news.ru/photo/a0951496-2724-11eb-af63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России принимает решение об исключении гражданина из базы данных, в которую попадают из-за подозрительных операций с переводами средств, на основании информации, которую запрашивают у кредитных организаций. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Клиент, чей счёт внесён в базу данных, может подать заявление в обслуживающий банк или в интернет-приёмную Банка России. Банк России принимает решение об исключении из базы на основании информации, запрашиваемой у банков, — сообщили в пресс-службе ЦБ.

В ноябре Центробанк опубликовал указания, согласно которым банки будут предупреждать россиян о том, что они попали в базу данных о попытках совершения мошеннических денежных переводов. При этом попадать в такой чёрный список будут получатели сомнительных денег.

В данном проекте также сказано, что гражданина могут из этой базы и исключить.

Аналитики Центробанка до этого заявили, что Росстат одновременно завышает и занижает данные о сбережениях россиян. По их данным, ведомство недоучитывает вложения в ценные бумаги и в то же время напрасно считает средства дольщиков на эскроу-счетах за прирост вкладов, писал NEWS.ru.