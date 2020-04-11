ЦБ расскажет бизнесменам, как именно поддерживает их

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Экономисты Банка России расскажут предпринимателям о мерах поддержки, которые реализует регулятор. Для этого ЦБ проведёт серию вебинаров с участием бизнес-сообщества.

О планах Центробанка рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. Уведомление было направлено в адрес главы «Опоры России» Александра Калинина, передаёт ТАСС.

В тексте, в частности, сказано, что «Банк России планирует <...> полное и достоверное информирование предпринимательского сообщества о мерах поддержки экономики и граждан». В письме отмечено, что реализация комплекса мер производится «с учётом предложений ведущих бизнес-объединений».

Ранее, как писал NEWS.ru, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров Банка России намерен обсудить снижение ключевой ставки.