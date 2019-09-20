Произошедшее в августе ослабление рубля нейтрализует эффект на инфляцию от укрепления российской валюты в первом полугодии 2019 года.
Об этом говорится в
Финансовый регулятор отмечает, что в августе этого года инфляция замедлилась до 4,31% с 4,58% в предыдущем месяце. Снижается стоимость всех трёх компонентов индекса потребительских цен, но основной эффект на общую инфляцию оказало замедление роста цен на плодоовощную продукцию.
Как ранее передавал News.ru, Росстат в августе и сентябре 2019 года отмечал недельную дефляцию из-за снижения цен на ряд продуктов — например, на сахар, подсолнечное масло и томаты.