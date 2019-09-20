https://static.news.ru/photo/e4491ab0-dbb8-11e9-b861-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Произошедшее в августе ослабление рубля нейтрализует эффект на инфляцию от укрепления российской валюты в первом полугодии 2019 года.

Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ «О чём говорят тренды». В документе отмечается, что августовское ослабление рубля пока не сильно сказалось на ценах, но эффект от него будет заметен в ближайшие месяцы. Сейчас, однако, сохраняется тенденция к снижению инфляции, заданная укреплением нацвалюты в первом полугодии 2019-го.

Финансовый регулятор отмечает, что в августе этого года инфляция замедлилась до 4,31% с 4,58% в предыдущем месяце. Снижается стоимость всех трёх компонентов индекса потребительских цен, но основной эффект на общую инфляцию оказало замедление роста цен на плодоовощную продукцию.

Как ранее передавал News.ru, Росстат в августе и сентябре 2019 года отмечал недельную дефляцию из-за снижения цен на ряд продуктов — например, на сахар, подсолнечное масло и томаты.