Положение новых рейтинговых агентств может быть использовано в регулировании некредитных финансовых организаций через год работы, в банковском регулировании — через три года рейтинговой деятельности.
Расширение перечня кредитных рейтинговых агентств будет способствовать повышению уровня конкуренции на рынке рейтинговых услуг, а также расширению линейки предлагаемых рейтинговых продуктов, — передаёт сообщение представителя регулятора ТАСС.
Два отечественных рейтинговых агентства — «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) и «Национальное рейтинговое агентство» (НРА) получили аккредитацию Центробанка, став третьим и четвёртым игроками на этом рынке. Запись появилась в реестре ЦБ, опубликованном в понедельник, 16 сентября, писал News.ru.