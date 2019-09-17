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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что продажа 25% и одной акции авиакомпании «Победа» пойдёт на пользу рынку. Об этом заявил глава службы Игорь Артемьев.

По его мнению, это поможет привлечь инвесторов, передаёт ТАСС. Артемьев пояснил, что на деньги от продажи акций «Аэрофлот» сможет создать ещё один лоукостер. «Аэрофлот» — сильная компания, которая умеет создавать...