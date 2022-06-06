ЦБ протестирует банкоматы с идентификацией клиентов по видео

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Центробанку предложили протестировать новый тип банкоматов с идентификацией клиентов по видео. Раньше банки тестировали идентификацию через камеры пользователей, но регулятор посчитал такой способ рискованным, сообщает РБК.

Предложении о тестировании банкоматов поступило от компании-производителя. Решение Центробанком пока не принято, так как Банк России рассматривает разные возможности идентификации клиентов, в том числе с использованием цифровых технологий.

На сегодня банки могут проводить идентификацию клиента только при его личном присутствии в отделении либо с помощью Единой биометрической системы. Предложенный метод позволит определять личность клиента через устройство, которое полностью находится в контуре безопасности банка, и паспорта клиента, утверждает производитель. Такое ПО можно будет устанавливать на банкоматы любых фирм.

Ранее российские банки — ВТБ, ДОМ.РФ, ПСБ, МКБ, «Ренессанс Кредит» и МТС-Банк заявили о намерении запустить переводы в Белоруссию через СБП после того, как ЦБ протестирует функционал. ВТБ уже участвует в пилотировании сервиса.