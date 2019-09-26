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Компания «Российские железные дороги» в рамках размещения двух траншей еврооблигаций в швейцарских франках увеличила минимальные уровни объёма выпуска бумаг.

Эмитент размещает евробонды с погашением в октябре 2025 года и в апреле 2028-го. Минимальный объём транша на шесть лет увеличен с 275 до 325 млн франков, на восемь лет —...