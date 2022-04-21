ЦБ: прогноз аналитиков по инфляции на 2022 год повысился до 22%

Медианный прогноз аналитиков по инфляции на текущий год повысился на 2 процентных пункта — до 22%. При этом специалисты изменили и прогноз на 2023 и 2024 годы. В первом случае он понижен на 0,4 п. п. — до 7,6%, а во втором — повышен на 0,2п. п. — до 5%, передаёт ТАСС со ссылкой на Банк России.

Специалисты также ухудшили прогноз по ВВП на текущий год с минус 8% до минус 9,2%. Прогноз по ВВП на 2023 год снижен с 1% до 0, а на 2024 — увеличен на 0,2% п. п. — до 1,7%.

Аналитики считают , что на протяжении ближайших трёх лет ключевая ставка будет снижаться. Согласно прогнозу, к концу 2022 года она составит 14,5% годовых, за 2023-й опустится до 10,4%, а в течение 2024 года достигнет 7,5%.

Что касается курса доллара, то ожидается его рост. Предполагается, что в текущем году курс составит примерно 85 рублей за доллар, в 2023 — 90, а в 2024 он может повыситься до 96 рублей за доллар.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не станет любыми способами снижать инфляцию. По её словам, это может негативно отразиться на адаптации бизнеса, для которого в настоящее время сложнее и дороже восстановление поставок необходимых компонентов из-за рубежа.