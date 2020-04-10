ЦБ: продажа кабмину акций Сбербанка не угрожает финансовой стабильности РФ

https://static.news.ru/photo/b13ca020-7b3a-11ea-ac8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сделка по продаже правительству России акций Сбербанка не угрожает финансовой стабильности страны. Об этом на заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Никаких угроз финансовой стабильности, чтобы начинать валютные интервенции, мы сейчас не видим, — цитирует ТАСС главу Банка России.

По её словам, регулятор располагает всем перечнем инструментов для обеспечения финансовой стабильности экономики РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что Центробанк продал российскому правительству пакет акций Сбербанка. Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что ниже на 300 млрд рублей от изначальной стоимости. По словам источника, знакомого с условиями сделки, снижение цены произошло из-за того, что за последние недели акционные предложения Сбербанка подешевели почти на 20%. Правительство провело быстрое закрытие сделки в связи с задачей финансирования текущих расходов и нестабильной экономической ситуацией до конца 2020 года.

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон о приобретении кабмином 52,3% обыкновенных акций Сбербанка у Центробанка. Согласно закону, уже принятому Госдумой и одобренному Советом Федерации, реализация ценных бумаг Сбербанка пройдёт по рыночным правилам и по средним ценам облигаций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих заключению первого договора купли-продажи. Сделка совершается за счёт ФНБ.