https://static.news.ru/photo/d41b7d4e-6f39-11ea-a2e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк РФ продал на внутреннем рынке с расчётами 25 марта валюту на общую сумму в 13,4 млрд рублей. Меры направлены на сдерживание волатильности.

Накануне регулятор реализовал 13,8 млрд рублей с расчётами 24 марта, 13,7 млрд рублей с расчётами 20 марта и 13,3 млрд рублей с расчётами 23 марта, говорится на официальном сайте ЦБ. Это самые большие объёмы с момента начала продажи валюты ЦБ.

В Центробанке добавили, что падение рубля, произошедшее в феврале—марте 2020 года, вызовет временное ускорение инфляции в РФ. Негативные явления могут начаться в ближайшие месяцы.

Регулятор добавил, что замедленный внутренний и внешний рост является важным дезинфляционным фактором и окажет сдерживающее влияние на инфляцию.

Банк России рекомендовал кредитным организациям реструктурировать займы, выданные малому и среднему бизнесу (МСБ), а также самозанятым гражданам, чьё положение ухудшилось в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующие информационные письма регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам.

Ранее NEWS.ru сообщил, что курс американской валюты прибавил 1% и достиг отметки в 79,03 рубля. Согласно данным МосБиржи, курс евро увеличился на 1,3% — до 86,18.

Мировые рынки рухнули 9 марта 2020 года более чем на 30%. Нефть WTI обвалилась ниже $32 за баррель. Кризис стал вторым по масштабу в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для нынешнего падения стал провал переговоров ОПЕК+.