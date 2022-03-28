ЦБ: проценты по валютным вкладам будут выплачивать в рублях

Розничные клиенты российских банков могут снять проценты по валютным вкладам в период действия ограничений на операции с валютой в наличной форме (до 9 сентября) только в рублях. Об этом сообщает Банк России.

Проценты по валютным вкладам физических лиц, начисленные, но фактически не причисленные ко вкладам по состоянию на 09.03.2022, подлежат выплате физическим лицам в период с 09.03.2022 до 09.09.2022 в наличной форме в рублях, — говорится в сообщении регулятора.

Ранее Центробанк разъяснил правила выдачи валютных вкладов в банках на фоне новых ограничений. Вкладчик сможет получить до $10 тысяч наличными в каждом банке, где у него был открыт валютный счёт, а остальную сумму он получит в рублёвом эквиваленте по официальному курсу Банка России на день выдачи. В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета.

Российские банки начали массово повышать доходность рублёвых вкладов вслед за ростом ставки Центробанка в начале марта. Пороговые значения ставки возросли на величину от 17% до 23%.