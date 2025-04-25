ЦБ предупредил о заметном падении цены на российскую нефть Банк России снизил прогноз цены на нефть до $60 за баррель на 2025 год

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Центробанк понизил среднесрочный прогноз по средней цене на российскую нефть марки Urals в целях налогообложения в 2025 году, следует из опубликованного на сайте регулятора документа. Расчетная стоимость снижена с $65 (почти 5,4 тысячи рублей) до $60 (более 4,9 тысячи рублей) за баррель.

На 2026 и 2027 годы цена запланирована на $60 за баррель. Расчеты регулятора расходятся с прогнозом Минэкономразвития. В министерстве считают, что средняя цена Urals в текущем году составит $56 (4,6 тысячи рублей) за баррель.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов на заседании коллегии Минфина РФ заявил, что бюджетное правило следует настроить для минимизации рисков из-за торговых войн. По его словам, отсечка в $60 (почти 5000 рублей по текущему курсу) за баррель нефти уже не актуальна. Министр добавил, что зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов снизилась. Их доля в структуре доходов составляет лишь четверть.

До этого глава ВТБ Андрей Костин заявил, что российская экономика справится со снижением цен на нефть и падением фондового рынка, потому что уже проходила через эти трудности. Он также назвал сложившуюся ситуацию не очень хорошей.