ЦБ предложили увеличить налоговый вычет по инвестиционным счетам

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась в Банк России с предложением увеличить сумму, с которой формируется налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счёту, с 400 тысяч до 1 млн рублей, если он не закрыт в течение трёх лет. Об этом пишет ТАСС.
На сегодняшний день индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС)
В ассоциации также предложили ввести «ИИС-образование», предназначенное для финансирования образования. Максимальная сумма взноса в этом случае должна быть не менее 2 млн рублей и может вноситься частями или сразу. При этом инвестиционный доход по ценным бумагам, полученный по счёту, должен освобождаться от НДФЛ, если средства с него расходуются на среднее и среднее специальное, высшее, дополнительное или дополнительное профессиональное образование, а также на оплату общежития или пребывания в интернате.
Ранее эксперт рассказал о том, как выбрать инвестиционный счёт для пенсионеров. Индивидуальный инвестиционной счёт (ИИС) — это специальный счёт для торговли на бирже, благодаря которому можно получить выгодные налоговые льготы. Также с помощью него можно совершать разные действия на рынке ценных бумаг.