ЦБ предложили увеличить налоговый вычет по инвестиционным счетам

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась в Банк России с предложением увеличить сумму, с которой формируется налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счёту, с 400 тысяч до 1 млн рублей, если он не закрыт в течение трёх лет. Об этом пишет ТАСС.

На сегодняшний день индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) можно открыть на срок от трёх лет и возвращать 13% от суммы, внесённой на него в течение прошлого года (максимум 52 тыс. рублей ежегодно). Если регулятор примет предложение, сумма налогового вычета вырастет в два с половиной раза — до 130 тысяч.

В ассоциации также предложили ввести «ИИС-образование», предназначенное для финансирования образования. Максимальная сумма взноса в этом случае должна быть не менее 2 млн рублей и может вноситься частями или сразу. При этом инвестиционный доход по ценным бумагам, полученный по счёту, должен освобождаться от НДФЛ, если средства с него расходуются на среднее и среднее специальное, высшее, дополнительное или дополнительное профессиональное образование, а также на оплату общежития или пребывания в интернате.

Ранее эксперт рассказал о том, как выбрать инвестиционный счёт для пенсионеров. Индивидуальный инвестиционной счёт (ИИС) — это специальный счёт для торговли на бирже, благодаря которому можно получить выгодные налоговые льготы. Также с помощью него можно совершать разные действия на рынке ценных бумаг.