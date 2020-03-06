https://static.news.ru/photo/7892d902-5f50-11ea-8324-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская общественная организация «Деловая Россия» предложила Центральному банку облегчить условия ипотеки. Организация полагает, что сделать это можно, разрешив учитывать банкам совместный доход заёмщиков, а не каждого по отдельности. Об этом сообщило РИА Новости.

Предлагаем внести уточнения в документы Центрального банка, чтобы при оценке рисков банки могли исходить из совокупного дохода членов семьи при рассмотрении условий ипотеки. Это сделает ипотеку доступнее, — приводит предложение «Деловой России» агентство.

В организации привели пример, когда, ради льгот, мать вынуждена выступать созаёмщиком, чтобы погасить ипотеку с использованием льготы многодетным семьям. Тогда как, часто, мать не имеет собственного источника дохода.

Общая оценка по кредиту производится в таком случае исходя из наихудшей оценки финансового положения созаёмщиков. При таком подходе даже при достаточном доходе у одного участника сделки банки вынуждены создавать резервы на возможные потери по кредиту в размере 21-50%, что повышает стоимость кредита и делает его менее доступным, — процитировали председателя комитета по строительству «Деловой России» Владимира Кошелева РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что олигарх Олег Дерипаска осудил ЦБ РФ за высокую ипотечную ставку. Он сообщил, что Банк России руководствуется не реальным положением дел, а учебниками макроэкономики середины прошлого века.