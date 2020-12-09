ЦБ предложил создавать паспорта для финансовых продуктов

https://static.news.ru/photo/6f0fdfba-3ac4-11eb-a2c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк России предложил ввести для организаций, распространяющих свои предложения о вложениях в банковские продукты или кредитование, финансовые паспорта.

Согласно идее ЦБ, информация о компании будет рассылаться в письменном виде после поступления соответствующего запроса. По предварительным данным, специалисты Банка России уже подготовили соответствующий законопроект. В нём говорится, что паспорт финансового продукта должен включать в себя его суть, условия инвестирования, гарантии и риски для клиентов. Кроме того, в документ должен быть внесён полный перечень информации о комиссионных сборах и дополнительных услугах.

Впервые такая концепция появилась летом 2020 года. Центробанк тогда заявил, что принятие законопроекта позволит снизить число мошеннических организаций, предлагающих вкладываться в банковские продукты без каких-либо выгодных перспектив для клиентов.

При этом в законопроекте указано, что в качестве наказания для финансовых организаций за предоставление продуктов, противоречащих законам, Центробанк сможет применять любые меры по своему усмотрению, в том числе штрафы, ограничение некоторых операций и даже отзыв лицензии, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Центробанк принял решение аннулировать лицензию на осуществление банковских операций у подмосковного Дом-Банка.