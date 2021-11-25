ЦБ предложил сделать постоянной возможность «кредитных каникул»

Банк России предложил сделать постоянной возможность «кредитных каникул» для граждан. Как показал мониторинг ЦБ, более 80% заёмщиков, воспользовавшихся ипотечными каникулами, возвращаются в график платежей, сообщил на конференции АБР руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Банка России отметил , что распространение механизма «кредитных каникул» на потребительские кредиты дало бы россиянам гарантированное право на передышку и дальнейшую возможность выплат по кредитам.

Не всегда человек может на это рассчитывать, потому что одни кредиторы активнее идут ему навстречу, другие, к сожалению, наоборот, начинают пользоваться доминирующим положением в сложный для заёмщика момент, — отметил он.

Ранее Мамута сообщил, что «ипотечными каникулами» в рамках закона, действующего с 31 июля 2019 года, воспользовались около 50 тысяч граждан, или 0,5% от числа всех ипотечных заёмщиков. При этом 85% воспользовавшихся смогли восстановить платёжеспособность в течение положенных шести месяцев. Информация о том, воспользовался ли заёмщик «кредитными каникулами», не влияет на кредитный рейтинг и возможность получения кредитов в будущем.