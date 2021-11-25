ЦБ предложил сделать постоянной возможность «кредитных каникул»

Банк России предложил сделать постоянной возможность «кредитных каникул» для граждан. Как показал мониторинг ЦБ, более 80% заёмщиков, воспользовавшихся ипотечными каникулами, возвращаются в график платежей, сообщил на конференции АБР руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Его слова приводит ТАСС.
Представитель Банка России
Не всегда человек может на это рассчитывать, потому что одни кредиторы активнее идут ему навстречу, другие, к сожалению, наоборот, начинают пользоваться доминирующим положением в сложный для заёмщика момент, — отметил он.
Ранее Мамута сообщил, что «ипотечными каникулами» в рамках закона, действующего с 31 июля 2019 года, воспользовались около 50 тысяч граждан, или 0,5% от числа всех ипотечных заёмщиков. При этом 85% воспользовавшихся смогли восстановить платёжеспособность в течение положенных шести месяцев. Информация о том, воспользовался ли заёмщик «кредитными каникулами», не влияет на кредитный рейтинг и возможность получения кредитов в будущем.