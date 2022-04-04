ЦБ повысил курс доллара и евро

Банк России установил на 5 апреля 2022 года официальный курс доллара на уровне 83,5932 рубля, что на 16,47 копейки выше предыдущего показателя, сообщает РИА Новости. При этом курс евро регулятор повысил на 24,04 копейки. Европейская валюта закрепилась на отметке 92,3872 рубля.

Уточняется, что ЦБ РФ устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю по будням, используя при этом рыночные курсы Московской Биржи.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что в случае если страны Евросоюза перейдут на установленный Россией порядок расчётов за газ, то уже на этой неделе рубль может отыграть всё «санкционное падение». По его мнению, рубль «продолжает сохранять фундаментальную силу».

При этом экономист Михаил Беляев уверен, что в лучшем случае рубль укрепится до 77 за доллар. По его мнению, показатель будет в районе 80. Он добавил, что Центробанк может только ненадолго сдвинуть курс на 10–15% от базового, который зависит от фундаментальных факторов.