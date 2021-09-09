ЦБ повысил ключевую ставку в пятый раз подряд

Центральный банк РФ пятый раз подряд повысил ключевую ставку — до 6,75%. Рост составил 0,25 п.п. Кроме того, в банке заметили, что это не предел, и повышение ставки на дальнейших заседаниях также возможно. Об этом говорится в заявлении Банка России, опубликованном на официальном сайте.

Уточняется, что во II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемийного уровня и, по оценкам ЦБ России, возвращается на траекторию сбалансированного роста. Тем не менее, годовой уровень инфляции всё ещё остаётся достаточно высоким — он составляет 6,74% по данным на 6 сентября, однако ЦБ принимает необходимые меры для её сдерживания и возвращения к показателю в 4%.

Это является отражением того факта, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей, — подчёркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России планирует создать платформу, позволяющую россиянам предоставлять и отзывать у бизнеса согласия на обработку персональных данных.