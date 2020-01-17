https://static.news.ru/photo/97ad11ca-390a-11ea-871a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России направил 19 бывшим топ-менеджерам МИнБанка претензию с требованием погасить убытки на сумму 195,3 млрд рублей.

В ЦБ отметили, что бывшие руководители должны солидарно возместить убытки в течение 30 календарных дней. В случае неисполнения требований Банк обратится в арбитражный суд, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к банку.

В июле Центробанк принял решение выделить финансирование на докапитализацию МИнБанка в размере 128,7 млрд рублей. На данные средства планировалось приобрести дополнительный выпуск акций МИнБанка, в результате чего Банк России стал бы владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций МИнБанка.

ЦБ объявил о санации Московского индустриального банка 22 января 2019 года. Как заявил регулятор, МИнБанк проводил рискованную кредитную политику, финансируя неэффективные инвестиционные проекты, из-за чего часть его активов утратила ликвидность, писал NEWS.ru.