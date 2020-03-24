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Банк России рекомендовал кредитным организациям реструктурировать займы, выданные малому и среднему бизнесу (МСБ), а также самозанятым гражданам, чьё положение ухудшилось в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующие информационные письма регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам.

Такая мера поддержит предпринимателей, попавших в сложную ситуацию, и поможет им сохранить способность обслуживать свои обязательства в дальнейшем, сказано в сообщении Центробанка.

Регулятор также посоветовал предоставлять субъектам МСБ отсрочку погашения остатка основного долга и процентов, а также не начислять заёмщику неустойку за ненадлежащее исполнение договора кредитования.

Отмечается, что такая мера предполагается не «по умолчанию», а по заявительному принципу. В каждом конкретном случае представитель бизнеса должен обращаться в кредитную организацию.

При принятии решения о форме реструктуризации кредиторам ЦБ рекомендовал банкам исходить из оценки фактической способности предпринимателей погашать заём, а также учитывать собственные обязательства, в том числе перед вкладчиками.

Ранее NEWS.ru писал, что клиенты Промсвязьбанка, пострадавшие от коронавирусной инфекции, смогут получить отсрочку по платежам. Банк согласился предоставлять кредитные каникулы до двух месяцев.