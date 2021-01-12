ЦБ понизил официальный курс доллара на 13 января

https://static.news.ru/photo/ccc54fc2-54c9-11eb-964f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центральный банк России установил официальные курсы валют на среду, 13 января.

Согласно информации регулятора, официальный курс доллара снижен на 24,94 копеек и достиг отметки в 74,2663.

Официальный курс европейской валюты стал меньше на 48,96 копеек — до 90,3227 рубля.

12 января курс американской валюты на открытии торгов Московской Биржи потерял 0,27% и достиг отметки в 74,46 рубля. Евро снизился на 0,4%, до 90,44 рубля. Позднее курс доллара уменьшался на 0,52%, до 74,2725, евро — на 0,54%, до 90,3125.

Как писал NEWS.ru ранее, исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов заявил, что в настоящее время банковский вклад не приносит дохода, поскольку средняя ставка по рублёвым депозитам составляет 4,2%. При этом уровень инфляции достиг почти 5%. По его словам, сохранить деньги на вкладе можно, только если обратиться в банки, предлагающие максимальный процент. Эксперт считает, что к росту ставок по вкладам в банках приведёт решение регулятора об увеличении ключевой ставки, которая в данный момент находится на уровне 4,25%.