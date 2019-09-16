https://static.news.ru/photo/63c3cf32-d877-11e9-8c67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

Центробанк установил на 17 сентября официальный курс доллара на уровне 63,8272 рубля. Это на 64,39 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 86,12 копейки, до 70,6695 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 8,6% и достигла 65,40 доллара за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне.

Как ранее писал News.ru, курс доллара расчётами «завтра» во время торгов на Московской Бирже на 19:00 мск 13 сентября текущего года упал на 68,20 копейки по сравнению с предыдущей сессией и остановился на отметке 64,3 рубля.