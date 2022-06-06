ЦБ поддержит отечественных производителей карт при условии разумной цены

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Центробанк заявил о готовности поддержать российских производителей карт, но только в случае если компании-производители снизят цену. Если этого не произойдёт, регулятор вернётся к вопросу допуска в страну иностранных конкурентов, пишет «Коммерсант».

Об этом говорилось на совещании в Банке России, где производители карт предоставили гарантии, что смогут обеспечить потребности банков. Из-за возникшего дефицита болванок для банковских карт власти начали рассматривать возможность допуска на рынок китайских производителей. По требованию ЦБ карты «Мир» должны выпускаться только в России.

Китайские компании не собираются открывать в РФ производство карт, речь идёт только о создании представительств для заключения контрактов и согласовании дизайна. Центробанк пообещал с учётом гарантий поддержать местных игроков, поэтому риски появления китайских конкурентов на рынке снизились.

Однако проблема заключается не только в опасениях, что российские производители не смогут обеспечить спрос, но и в ценах. Так, в марте цены на болванки карт «Мир» превышали €9, сейчас они доходят до €7, тогда как до пандемии стоили по €0,4 за штуку.

Проблема с чипами известна, пусть они подорожали в четыре раза, даже в пять, но тогда карта должна стоить €1,5–2, — приводит газета слова неназванного собеседника.

Ранее кандидат экономических наук Александр Баранов сообщил, что российских чипов для банковских карт может не хватить, если вырастет спрос. Пока острого дефицита нет, но завозить чипы из других стран теперь сложнее.